Estrena horarios “Aprendiendo desde mi comunidad”, serie radiofónica infantil del IEEPO

-Con cuentos, historias, leyendas y música en las lenguas originarias y sus variantes dialectales, el programa radiofónico contribuye al diálogo intercultural.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de septiembre de 2021.- La serie radiofónica infantil “Aprendiendo desde mi comunidad”, una producción del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), inició transmisiones en nuevos horarios por las estaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y tomando en cuenta el potencial de la radio en las localidades, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, promovió este espacio que genera nuevos conocimientos y diálogo intercultural entre la población radioescucha, principalmente entre la comunidad docente y escolar.

En los nuevos horarios, a través de la señal de Oaxaqueña Radio 92.9 FM, los programas se podrán escuchar los lunes, miércoles y viernes, a las 7:00 a.m., con repetición los martes y jueves, a las 16:30 p.m. y sábados a las 15:00 horas. También, a través de Global 96.9 FM los sábados y domingos a las 8:30 a.m.

Como parte de este esfuerzo, con el apoyo de la Cortv, la serie radiofónica infantil “Aprendiendo desde mi comunidad”, difunde en español y en las diferentes lenguas originarias: cuentos, historias, leyendas, música y tradiciones de los pueblos de la entidad.

Los programas combinan relatos tradicionales con divertidas actividades como adivinanzas, narraciones orales y música regional que enseñan a las niñas y niños más sobre la riqueza cultural y étnica de Oaxaca. Para los contenidos se cuenta con el apoyo y participación de maestras y maestros bilingües.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario