SUTIEBO se niega a descuento por concepto de supuestos impuestos

-Señalan de manera directa al Director General del IEBO de implementar dicho descuento a los trabajadores.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SUTIEBO), se manifestaron en el zócalo de la ciudad capital, para expresar su rechazo a los descuentos que les realizarán a su salario, bajo el argumento de que se tratan de impuestos falsos.

El Secretario General del SUTIEBO Víctor Hernández, acusó de manera directa al Director General del IEBO Alejandro Aroche Tarasco de quererle descontar alrededor de 450 pesos quincenales a cada trabajador, señaló que el descuento sería por el concepto de actividades culturales, deportivas y despensas, lo cual dijeron no aceptan.

Agregó que Aroche Tarasco les comentó que estos descuentos se dieron en una reforma que se hizo a la Ley del Trabajo, sin embargo precisó que las modificaciones que se hicieron solo fue en algunos artículos, además el líder sindical comentó que en 2012 el sindicato firmó un convenio en el que se dejarían de realizar dichos descuentos.

Asimismo indicó que el Director General del IEBO les dijo que el descuento obedece a unos pagos que los trabajadores dejaron de realizar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), además Víctor Hernández señaló que en los próximos días tendrán una reunión en dónde definir las acciones a tomar para pedir una mesa de diálogo y resolver esta situación. 164 trabajadores que laboran en 260 planteles del estado permanecen en un paro de brazos caídos.

