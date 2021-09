SSO despide a más de 20 trabajadores del Hospital Comunitario de Valle Nacional

-El personal afectado se manifestó este martes en la explanada de ese municipio en la Cuenca; ahora, el hospital está carente de médicos especialistas rurales, enfermeras, radiólogos y personal de mantenimiento.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Personal de salud del Hospital Comunitario de Valle Nacional, perteneciente a los Servicios de Salud de Oaxaca, se manifestaron en la explanada municipal, contra los despidos de 22 trabajadores que laboraban bajo la modalidad de eventuales.

Los afectados, integrados en un Movimiento Único de Trabajadores Eventuales de los Servicios de Salud de Oaxaca (MUTESSO), colocaron lonas de inconformidad en la plaza pública y señalaron que a partir de esta semana dejaron de laborar dos médicos especialistas, dos médicos de atención rural, dos médicos generales, 11 enfermeras, dos trabajadores sociales, dos del área de mantenimiento y un radiólogo.

Pastor Cajines, integrante del movimiento, informó que desafortunadamente primero se enteraron de la noticia del despido por medio de redes sociales y medios de comunicación y posteriormente, les llegó el documento oficial con la notificación del cese laboral.

Los afectados en Valle Nacional, en la región de la Cuenca, forman parte de un grupo de más de dos mil 100 trabajadores de salud que fueron despedidos, quienes por medio del MUTESSO buscan resolver su situación laboral.

Dentro del pliego petitorio exigen su recontratación y ser adheridos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), así como también el goce de todas las prestaciones, el respeto en la antigüedad de los trabajadores, la homologación y el pago de salarios caídos hasta la nueva contratación.

Hasta el momento se espera la resolución de las mesas de trabajo en la capital oaxaqueña, en donde se encuentran representantes de las diferentes regiones en dialogo con las autoridades del gobierno del estado y federal.

En su visita al estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que buscará la forma en que los trabajadores formen parte del IMSS Bienestar.

