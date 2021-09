Organizaciones respaldan a Armando Contreras para que sea candidato de MORENA a Gobernador de Oaxaca

-Las organizaciones se pronunciaron en trabajar para que MORENA gane la elección al Gobierno de Oaxaca y que el candidato sea el Diputado Armando Contreras.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En una reunión con varias organizaciones, el Diputado Federal Armando Contreras Castillo recibió el respaldo de ellas para que busque la candidatura al Gobierno de Oaxaca por MORENA, los dirigentes y militantes le manifestaron que promoverán esta propuesta en toda la entidad para favorecerlo en la encuesta para elegir al abanderado de MORENA.

Una a una las organizaciones se pronunciaron en trabajar para que MORENA gane la elección al Gobierno de Oaxaca y que el candidato sea el Diputado Armando Contreras, quien es fundador del partido e impulsor del proyecto alternativo de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para lograr esto dijeron que empezarán a “correr la voz” en los 570 municipios de la entidad, también se comprometieron a recabar las firmas necesarias para cumplir con los requisitos para la revocación de mandato que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2021, lo mismo harán para actualizar el padrón de MORENA y conformar los comités de defensa de la 4T.

Las organizaciones que manifestaron su respaldo son: la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo (COCEI), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODECO), el Comité Estatal Urbano Campesino de Oaxaca (CEUCO), el Consejo Nacional de los Pueblos en Lucha (CNPL).

También se sumaron el Frente Único de Defensa del Indígena (FUDI), la Organización Campesina Revolucionaria (OCR), Mujeres Unidas Socialmente Activas (MUSA), Pueblos Unidos Gamboa (PUG), la Organización Mixe-Valles de Oaxaca (OMVO), Grupo Espinal (GE), el Colectivo Zona Norte de Huajuapam, Grupo El Correo y Grupo Mixteca.

