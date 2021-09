Organización Campesina Revolucionaria podría iniciar movilizaciones en Oaxaca

-El dirigente dijo que en una asamblea se definirá la ruta política y de acción a tomar

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La Organización Campesina Revolucionaria dio a conocer este martes que estarán en asamblea permanente, en la que definirán las acciones a emprender, debido a que las dependencias del Gobierno del Estado no ha dado respuesta a las demandas que tienen las comunidades de varios municipios del estado de Oaxaca.

El dirigente de la Organización Isabelio Martínez, refirió en conferencia de prensa que algunas de las dependencias en no atenderlos es la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), sin embargo se negó a mencionar cuáles son las demandas que las autoridades no les han atendido.

El entrevistado se limitó a decir que se mantendrían en una asamblea para definir la ruta política y de acción para exigir solución a sus demandas, mismas que dijo dará a conocer una vez que los agremiados a la organización hayan decidido emprender, sin embargo en algunas de las pancartas que llevaban, se podía leer que algunas de las comunidades son Tlacolula, San Miguel Amatitlán y San Jerónimo Coatlán.





