Médicos despedidos por los SSO dan consulta gratuita en el Paseo Juárez El Llano en Oaxaca

-Señalaron que este acuerdo lo tomaron para que el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y la ciudadanía que fueron despedidos de manera injustificada.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Médicos y enfermeros que fueron despedidos, se instalaron en el Paseo Juárez El Llano, para dar consultas gratuitas a la población en general, esto como una forma de protesta por su despido injustificado y para darle a conocer a los Servicios de Salud de Oaxaca, que la labor que desempeñan es de vital importancia.

Uziel García Médico Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas, comentó que los servicios que están brindando son toma de presión arterial, talla, peso, pediatría, señaló que este acuerdo lo tomaron para que el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y la ciudadanía que fueron despedidos de manera injustificada, a pesar de lo importante de su labor.

En esta peculiar forma de protesta, participan ex trabajadores del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el cual se quedó sin personal debido a que se recortó al 30 por ciento de los trabajadores, situación que ha dejado sin atención a cientos de niños que requieren atención médica especializada, incluyendo a quienes padecen cáncer.

Imelda Valdés, quien se desempeñaba como Trabajadora Social, comentó que personal médico especializado, el laboratorio no está realizando los estudios previos a una consulta médica, además refirió que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se encuentra cerrado y son pocas las áreas que están dando atención.

Miriam López, quien hasta el 15 de septiembre trabajó en el área de enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, explicó que les notificaron de su despido ese mismo día, aunque ya tenían rumores de que esto iba a suceder, en total se despidió al 30 por ciento de la plantilla laboral, situación que ha provocado que el nosocomio no esté operando de manera normal.

