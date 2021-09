Invita IEEPO a charla sobre fomento a la lectura con Aline de la Macorra

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, respalda actividades de profesionalización dirigidas a maestras y maestros.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de Septiembre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, invita a maestras y maestros de la entidad a participar en la charla “Lectura en voz alta y tertulias en aulas virtuales y presenciales”, que impartirá la especialista Aline de la Macorra, master de Literatura Infantil, el próximo viernes 24 de septiembre a las 18:00 horas.

La plática se llevará a cabo en el marco de las actividades de fomento a la lectura que realiza la Dirección de Tecnologías Educativas (DTE), con el objetivo de desarrollar estrategias de promoción de la lectura en el alumnado de educación básica de Oaxaca a través de medios digitales.

Para acceder las y los interesados únicamente deben enlazarse al Canal oficial de YouTube del IEEPO en la liga: https://fi.uy/4w92.

La especialista Aline de la Macorra, quien impartirá la capacitación, es Master de Literatura Infantil por la Universidad Autónoma de Barcelona, Master en Rehabilitation Counseling por la Universidad del Estado de Oregon y fundadora del colectivo cultural Colorines Educación, que diseña, a partir de su amplia experiencia en el medio educativo y cultural, programas de capacitación en modalidad virtual y presencial para profesionales de las ciencias educativas y humanísticas.

Asimismo, la Dirección de Tecnologías Educativas invita a la comunidad docente a sumarse al reto lector, en el que a través de una plataforma virtual podrán crear un aula en la que participen sus estudiantes, accediendo a una biblioteca digital, sumando horas de lectura y ganando insignias digitales.

Las y los docentes que además compartan estrategias lectoras para realizar con su grupo y visualicen los videos de Colorines Educación disponibles en la plataforma, tendrán la oportunidad de participar en una rifa de paquetes de libros. Los resultados serán publicados en la página de la DTE.Para más información pueden visitar la plataforma https://lectura.ieepo.gob.mx

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario