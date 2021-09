Impulsa Neri Plan Municipal de Desarrollo con perspectiva de género para Oaxaca de Juárez

-El Presidente Municipal Electo de la capital enfatizó sobre la necesidad de hacer un gobierno con perspectiva de género.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El pasado 19 de septiembre se llevó a cabo el primer foro de consulta popular, denominado “Igualdad y Equidad de Género”, con el cual se da el inicio del proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, mismo que es impulsado por el Presidente Municipal Electo de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri.

Las ponentes del foro fueron Angélica Ivonne Cisneros Luján y Angélica Olivares Ocaranza, quienes disertaron sobre el tema “Construcción de un Plan Municipal de Desarrollo con Perspectiva de Género y Sistema de Protección para Mujeres que viven Violencia” de manera respectiva, el foro se llevó a cabo de manera semipresencial, en dónde 60 mujeres participaron de manera presencial y otras vía facebook.

El foro arrojó las siguientes propuestas: Mayor eficiencia de los cuerpos de seguridad,y acciones con perspectiva de género en locales comerciales y en calles de la ciudad capital, reorganización del DIF municipal, fomentar concursos y financiamiento de proyectos productivos a favor de mujeres, la instalación de consejos municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

También se mencionó el fortalecimiento de la asistencia jurídica, psicológica y de salud a mujeres víctimas de violencia, la creación, difusión y operación del 911 (línea violeta) para llamadas de emergencia, realizar un mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, la creación y fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos y la creación de comités mixtos para atención integral, capacitación y empoderamiento de las mujeres.

Las personas que participaron de manera virtual plantearon las siguientes propuestas: el reconocimiento a mujeres policías y apertura de convocatorias para que concursen y accedan a mandos directivos en los cuerpos de proximidad y vialidad, la creación de una red de mujeres emprendedoras, integrar una comisión mixta que diseñe políticas públicas con perspectiva de género.

Al término del foro, el Presidente Municipal Electo enfatizó la necesidad de hacer un gobierno con perspectiva de género y señaló que en los próximos días continuará con la realización de estos importante eventos de consulta popular.

