Falta de medicamentos para pacientes covid, principal queja en Hospital de Tuxtepec

-Los medicamentos van de los 2 mil hasta los 5 mil pesos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La principal queja en los usuarios del hospital General de Tuxtepec, es la falta de medicamentos para los pacientes que tienen covid, ya que son sus familiares quienes tienen que comprarlos.

La aval Ciudadano del Hospital General de Tuxtepec Alejandrina Ronquillo Regules, dijo que la semana pasada abrió los buzones de queja que hay en el nosocomio, y la mayor parte de las quejas son de la falta de medicamentos para los pacientes con covid-19, lo que orilla a los familiares a comprarlos.

Estos medicamentos, señaló que varían de precio y van de los 2 mil a 5 mil pesos, y en ocasiones los familiares no cuentan con recursos para adquirirlos de manera rápida, y al perder tiempo consiguiendo el dinero, su familiar hospitalizado fallece.

Así mismo, puntualizó que platicó con varios familiares que están afuera del hospital y mostraron su inconformidad por la falta de medicamentos, sin embargo nada pueden hacer ya que esta problemática es a nivel estatal.

La falta de medicamentos, ha sensibilizado a los médicos quienes en ocasiones tienen que buscar recursos con algunos conocidos para poder comprar medicamentos, esto ante la difícil situación económica de los pacientes.

Cabe hacer mención que la falta de medicamentos para los pacientes con covid, es una demanda del personal sindicalizado del hospital, siendo éste uno de los motivos que tuvieron para iniciar un paro, el cual sigue.

