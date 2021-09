Fallece recién nacida en Matías Romero por desabasto de personal en Hospital de la Niñez Oaxaqueña

-El padre de la menor dijo que no es posible que la gente esté pagando por el problema que existe en los Servicios de Salud de Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El problema del desabasto de personal de salud en el estado de Oaxaca se agrava cada vez más y está provocando que algunas personas pierdan la vida por la falta de atención, uno de estos casos tiene que ver con el fallecimiento de una niña recién nacida en el hospital rural de Matías Romero.

Apenas el domingo pasado Mario Martínez Cortés padre de la menor, denunció que le negaron el traslado de su hija al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, debido a que no cuentan con el personal suficiente para atender a los pacientes, derivado de esto, la menor falleció este martes, confirmaron medios de la región del istmo y el IMSS por medio de un comunicado.

Agregó que la menor nació el pasado 8 de septiembre y que a pesar del estado de salud de su hija, no hicieron nada para salvarle la vida, además comentó que no es posible que por este tipo de conflictos personas estén perdiendo la vida, por ello hizo un llamado al Gobierno Federal y Estatal para que solucionen este grave problema.

Por su parte el IMSS informó por medio de un comunicado, que el fallecimiento de la recién nacida fue por motivos de su nacimiento prematuro, ya que tuvieron que operar a la madre a las 31 semanas de gestación debido al aumento de la presión arterial, lo cual ponía en riesgo la vida de ambas.

Además el documento menciona que “Debido a la prematurez, se informó a los padres la necesidad de trasladarla a una unidad de cuidados intensivos neonatales, para manejo especializado, mismo que se gestionó desde el nacimiento sin éxito, ya que los hospitales en la ciudad de Oaxaca no contaron con disponibilidad“, también señala que desde que se recibió a la paciente en el hospital rural de Matías Romero, se le brindó toda la atención.

Será este miércoles 22 de septiembre cuando se reúnan los sindicatos de salud con el Director del IMSS Zoé Robledo y el Director del INSABI Juan Ferrer, así como con el Gobierno de Oaxaca para resolver el problema que existe en los Servicios de Salud de Oaxaca, que ha derivado en el despido de más de 2 mil trabajadores, dejando a varios hospitales de la entidad sin el personal suficiente para atender a la población.

