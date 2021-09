Dueños de bares y cantinas, sin recuperarse en las ventas

-No solo es la pandemia, ahora también la obra de agua potable está afectandoles



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria General de la Unión de bares, centros nocturnos adheridos a la CTM en la región de la Cuenca del Papaloapan Rosalva Ramírez Miravete, informó que las ventas para el sector están por los suelos y a pesar de que el estado está en el color amarillo del semáforo epidemiológico, esto no los ha favorecido.



Dijo que la pandemia los ha afectado mucho, y no solo en los últimos meses sino desde el año pasado, por lo que esperan que poco a poco sus ventas mejoren ya que actualmente están en un 10%.



Puntualizó que a pesar de que los contagios han bajado ellos siguen igual en cuanto a las ventas, y que esto se ve de manera general, lo que es aun más difícil para aquellos comerciantes que además de pagar la nómina, se tienen que pagar la renta y otros servicios más.



Lo que también les afecta es la obra de la rehabilitación de la red de agua potable que se está realizando en el centro de la ciudad, ya que muchos optan por no visitar el municipio a divertirse por las noches y sobre todo no realizar sus compras, lo que genera un círculo que no termina.



El sector de bares y cantinas ha estado con bajas ventas desde el inicio de la pandemia, cuando las autoridades optaron por cerrarlos, por ser un comercio no indispensable, sin embargo hasta la fecha no han logrado reponerse.

FOTO: Archivo

