Colectivo “Violencia por ser mujer” denuncia persecución y acoso de la Fiscalía General de Oaxaca

-Denunciaron que sus teléfonos han sido intervenidos, por lo que temen por la integridad de ellas y de sus hijos

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes el Colectivo “Violencia por ser mujer“, denunció que algunas de sus integrantes están siendo objeto de persecución y acoso de parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), todo esto dijeron con la complacencia de su titular Arturo Peimbert Calvo.

En conferencia de prensa dijeron que tienen conocimiento de que están integrando carpetas de investigación sin fundamentos en contra de algunas integrantes, entre ellas la SubDirectora del Colectivo Guadalupe Vera, a pesar de que señalaron las acciones que han realizado son de manera altruista para ayudar a mujeres víctimas de violencia.

Agregaron que no se explican que el Fiscal General se está enfocando en perseguirlas, en lugar de atender los casos de feminicidios, violencia de género e inseguridad que se vive en toda la entidad, incluso mencionaron que les han intervenido sus teléfonos celulares, por lo que temen por la integridad de ellas y de sus hijos.

Señalaron que con esas medidas de intimidación y de acoso, quieren que el colectivo no denuncie la falta de resultados de la Fiscalía, sin embargo precisaron que seguirán exigiendo justicia por todas aquellas mujeres que han sido asesinadas, desaparecidas o violentadas, ya que no quieren que haya voces que les exijan resultados.

Por último pidieron al Fiscal General que cesen este tipo de prácticas en su contra, ya que ellas no representan un peligro para la sociedad oaxaqueña, asimismo le pidieron que realicen una investigación interna, ya que estas acciones empezaron luego de pedir la destitución Jacobo Israel Guzmán, quien es elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones.





