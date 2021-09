Anuncia Murat investigación para dar con responsables de contratación de personal de salud sin techo presupuestal

-Mencionó que se investigará a funcionarios federales, ya que varias plazas se encuentran federalizadas

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, informó que se iniciará una investigación para determinar qué funcionarios estatales y federales fueron los que hicieron la contratación de personal sin un techo presupuestal, situación que ha generado una crisis en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Refirió que esta situación fue reconocida por el Presidente México Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a la entidad, en dónde coincidió que la contratación de este personal se dio en los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y de Gabino Cué Monteagudo, lo cual ha manifestado en reiteradas ocasiones.

Murat Hinojosa mencionó que se investigará a funcionarios federales, ya que varias plazas se encuentran federalizadas, mismas que se hicieron en los gobiernos anteriores al del Presidente López Obrador, explicó que lo que se busca es dar una solución definitiva a la crisis que se vive en los Servicios de Salud de Oaxaca.

Asimismo confirmó la llegada este miércoles del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo y del Director General del Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) Juan Ferrer y de un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para reunirse con los sindicatos y buscar una solución al conflicto, tal como lo instruyó el Presidente López Obrador.

El mandatario oaxaqueño detalló que la primera etapa será la de evaluar la ruta a seguir en el caso de los trabajadores federalizados y regularizados, a quienes se les deben asegurar todas sus prestaciones que estipula el contrato colectivo de trabajo, también se evaluará cuáles serán los pasos a seguir con el personal eventual.

Otro tema que se analizará es lo que se refiere a los bonos y prestaciones que están recibiendo los trabajadores y que no están contemplados en el contrato colectivo de trabajo, en lo que se refiere al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el Gobernador explicó que se buscará una fuente de financiamiento, ya que parte del presupuesto que recibía, provenía del extinto Seguro Popular.





