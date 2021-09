Víctor Raúl Hernández López será coordinador del PRD en LXV legislatura de Oaxaca

-Esta mañana se llevó a cabo la presentación del coordinador y de los integrantes de la bancada

-Dijo que buscarán acercamiento con diputados de MORENA y del PRI que no estén de acuerdo con sus fracciones parlamentarias

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó a los integrantes y a su coordinador parlamentario, que tendrá en la próxima legislatura local, el Coordinador será Víctor Raúl Hernández López, quien ganó la elección en el distrito 03 con cabecera en Loma Bonita.

El legislador electo comentó que el PRD llevará una agenda legislativa propia y no en conjunto con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), institutos con los que fue coaligados en el proceso electoral pasado, sin embargo comentó que es posible empatar algunos temas que vayan en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

Refirió que a pesar de que serán una fracción parlamentaria pequeña, harán valer sus principios, que no aceptarán “moches” a cambio de aprobar alguna iniciativa, aunque aclaró que no se responsabiliza de lo que pudieran aceptar las demás bancadas o sus coordinadores, además indicó que podrían pedir una auditoría sobre los manejos de los recursos que se manejaron en este último año legislativo.

Es importante recordar que en días pasados la actual legislatura modificó la ley del congreso, en la que a partir de la próxima legislación, para conformar una fracción parlamentaria deberán ser por lo menos 3 diputados o diputadas, dejando así sin posibilidades al Partido Acción Nacional (PAN) de formar parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), dicha medida Hernández López la califico por positiva.

También dijo que tanto el PRI como MORENA están divididos y que buscarán acercamiento con los legisladores y legisladoras que no estén de acuerdos con sus fracciones parlamentarias para impulsar iniciativas en beneficio de la ciudadanía.

