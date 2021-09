Una vez más STEUABJO bloquea Avenida Universidad, exigen pago de bono de 12 mdp

-Comentaron que en caso de que el Gobierno del Estado no haga el pago, intensificarán sus protestas.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), bloquearon la avenida universidad en ambos sentidos para exigir al Gobierno del Estado el pago de 12 millones de pesos correspondientes al Programa de Calidad y Eficiencia.

Enrique García García, uno de los representantes de los trabajadores, comentó que el Gobierno del Estado adeuda varios pagos, algunos de ellos son del año 2019, para poder realizar el bloqueo, el STEUABJO utilizó unidades del transporte público, los cuales atravesaron sobre la avenida universidad.

Agregó que la gremial ha sido paciente con respetar las fechas pactadas, sin embargo estas no se han cumplido, además refirió que por la pandemia han decidido no movilizarse como anteriormente lo hacían, aunque mencionó que en caso de que la postura de las autoridades sea la misma, sus movilizaciones podrían radicalizarse.

Además dijo que la firma del acuerdo que se hizo con el Gobierno del Estado, en dónde se comprometía a pagar el recurso para el pago del programa, sería devengado cada 4 meses, sin embargo señalaron que la universidad les notificó que dicho recurso no lo han recibido, finalmente cabe mencionar que el STEUABJO bloqueó la avenida universidad el pasado 17 de septiembre.

