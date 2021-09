Se amplía el aforo en comercios de Tuxtepec por semáforo amarillo en contagios Covid

–Aunque los contagios se han reducido, y las medidas cambiado en algunos espacios o actividades, las autoridades llaman a no bajar la guardia.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La reducción de contagios de Covid-19 ha permitido continuar en semáforo amarillo en Oaxaca y en Tuxtepec, por lo que las autoridades determinaron que la afluencia en comercios puede ser de hasta un 75% por ciento.

Este aforo se mantendrá vigente hasta el próximo 25 de septiembre, de acuerdo a la última aprobación del cabildo, que determinó dicha medida del 13 al 25 de septiembre, siempre y cuando se lleven a cabo los protocolos establecidos por los servicios de salud en cada uno de los comercios.

El Jefe de Salud del ayuntamiento, Abel Jiménez, exhortó a la población a no relajar las medidas y mantener los cuidados ante el virus que ha arrebatado la vida a cientos de habitantes en Tuxtepec y miles en la entidad.

Abel Jiménez, dijo que la ciudadanía debe ser responsable en cumplir las normas sanitarias ya que no hay color de semáforo epidemiológico que permita que ya no se use cubrebocas o que se rompan los protocolos de sana distancia.

Recientemente, la tercera ola dejó un elevado número de contagios y defunciones en Oaxaca, lo cual fue resultado tanto de la nueva variante de Covid que pegó fuertemente a nivel mundial, como el relajamiento de las medidas en la población, luego de varios meses de mantener números bajos en contagios.

Motivo por el que las autoridades insisten en no bajar la guardia así se cambie de color de semáforo a un menor riesgo.

FOTO: Archivo

