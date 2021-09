Revocación de mandato fijará precedente en democracia del país: Armando Contreras Castillo

-Refirió que la revocación también debe aplicarse a Gobernadores y Presidentes Municipales

Jorge Acevedo

Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca.- La revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022, fijará un precedente en la vida democrática del país, ya que por primera vez se hará válido el dicho “el pueblo pone y el pueblo quita”, así lo manifestó el Diputado Federal por MORENA Armando Contreras Castillo en una reunión que tuvo con militantes y simpatizantes de ese instituto político.

El legislador expresó que en Xoxo se van recabar las firmas necesarias para ratificar al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador termine su mandato hasta el 2024, para ello dijo que es necesaria la participación de la ciudadanía y sobre todo votar para que el mandatario nacional continúe en el cargo, además dijo que para el pueblo de México importante cumplir con este compromiso.

Contreras Castillo manifestó que la revocación de mandato es importante, ya que de esta manera los gobernantes se preocuparán en servir al pueblo y no a sus intereses personales, asimismo indicó que este ejercicio democrático servirá para demostrar la fuerza del movimiento y de esta manera hacer cumplir la ley en el país, mencionó que es necesario que en el futuro esto también se aplique tanto a Gobernadores como a Presidentes Municipales.

En su participación los asambleístas se declararon integrantes de la 4T y se comprometieron a trabajar intensamente para lograr que en el país haya democracia plena, justicia y bienestar para el pueblo, en la reunión también estuvieron presentes los diputados Luis Alfonso Silva Romo y Luis Alberto Sosa Castillo.

