Habitantes de Zaachila bloquean para exigir construcción de pozo profundo

-Señalan que la obra se encuentra validada y es la SEFIN la que argumenta que no tiene recursos para dicha obra

Mario Romero

Villa de Zaachila, Oaxaca.- La mañana de este lunes, un grupo de vecinos de las colonias Campo Real y Valle Dorado del municipio de la Villa de Zaachila, instalaron un bloqueo en la carretera 175 a la altura del crucero de la “Y” para exigir a las autoridades que se realice la obra de perforación de un pozo profundo.

El Presidente de la Colonia Campo Real Eleazar Mendoza, comentó en entrevista que los colonos no tuvieron otra opción, ya que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) les ha dado largas para entregar el recurso para la obra, la cual beneficiará a más de dos mil personas que habitan estos asentamientos.

Agregó que la obra ya se encuentra validada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por la propia SEFIN y por el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), sin embargo no se ha dado la instrucción para liberar el recurso de 2 millones 800 mil pesos para la perforación del pozo profundo.

Eleazar Mendoza indicó que esta obra es de gran importancia, ya que actualmente en estas colonias no existe un sistema de suministro de agua potable, asimismo indicó que en caso de que las autoridades continúen sin liberar el recurso, ampliarán los bloqueos a otros puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez y la zona conurbada.

Es importante mencionar que el bloqueo afecta a quienes diariamente transitan por esa zona, así como a quienes se dirigen al complejo de ciudad judicial, ya sea a trabajar o a realizar algún trámite, además de que este crucero comunica con municipios de las regiones de la sierra sur y la costa, entre ellos Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ejutla de Crespo, Huatulco y Puerto Escondido.

