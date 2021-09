“Guerrero Tuxtepecano” se queda sin quimioterapias, por recorte de personal de salud

-Por un mes aproximadamente no recibirá sus quimioterapias, ni tendrá sus citas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Leucemia, y a dos días de esta fecha, uno de los Guerreros Tuxtepecanos se quedó sin quimioterapia debido al recorte de personal de salud en el estado de Oaxaca.

La Presidenta de Guerreros Tuxtepecanos Mayra Sánchez, informó que José Antonio es uno de los integrantes de este grupo, y quien a partir de esta semana no podrá recibir sus quimioterapias que son de manera semanal, esto por el recorte del personal de salud.

Él es el único de los 6 Guerreros que acude a Oaxaca por su tratamiento, y aunque es originario de este municipio, específicamente de la colonia Siglo XXI, renta en la ciudad de Oaxaca debido a que cada semana recibe sus quimioterapias.

Sin embargo la semana pasada, le informaron a los padres del menor, que por la falta de personal no iba a recibir sus quimioterapias, lo que afectaría su salud al tener una recaída, y será hasta el mes de octubre que reciba su cita, sin embargo su familia teme por su salud.

El menor de 15 años, estará por un mes sin su consulta, además de que tampoco recibirá su receta médica y por lo tanto su tratamiento se verá interrumpido, esto debido al despido del personal de salud, ya que algunos de los médicos y enfermeras que atienden en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña son por contrato y son algunos de los 2, 100 que despidieron el pasado jueves.

José Antonio a través de un video pidió a las autoridades del estado de Oaxaca y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, denunció la falta de quimioterapia y la falta de médicos, lo que podría tener graves consecuencias como la muerte, de seguir sin su tratamiento.

