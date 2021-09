Detienen a presunto agresor sexual de menor de 12 años en Usila

-Tras la denuncia lograron detener al sujeto en la comunidad de Santiago Tlatepusco.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a P.V.O por agredir sexualmente a una menor de 12 años en el municipio de San Felipe Usila, perteneciente a la Cuenca del Papaloapan.

El comunicado detalla que el pasado 11 de mayo de este 2021, el imputado agredió a la menor en un domicilio ubicado en la localidad de San Pedro Tlatepusco, perteneciente a San Felipe Usila, posteriormente los familiares de la víctima presentaron una denuncia correspondiente.

Tras la detención del sujeto, se determinó vincularlo a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgado dos meses para el cierre de la investigación.

Esta agresión hacia la menor de edad se suma a los 98 delitos sexuales que contabiliza la fiscalía en la Cuenca del Papaloapan, de enero al mes de julio. Tan solo en enero sumaron 11 delitos sexuales, en febrero fueron 23, 27 más en marzo, 3 en el mes de abril, 17 en mayo, 12 en julio y 15 en el mes de julio, sumando 98 delitos sexuales en estos 7 meses del año.

