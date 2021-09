Congreso exige cuentas al Órgano de Fiscalización de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 20 septiembre de 2021.- La LXIV Legislatura Local acordó citar a comparecer ante el Pleno al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) y a los sub auditores responsables de la fiscalización de la cuenta pública estatal, las municipales, y de la planeación y normatividad del mismo órgano auxiliar del Congreso.

Lo anterior para que informen a esta Soberanía respecto de los recursos percibidos por el Estado en los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, y primer semestre del 2021.

El punto de acuerdo solicita que dé a conocer detalladamente sobre los créditos contratados bajo el Decreto 809, mediante el cual el Congreso del Estado autorizó la contratación de la deuda pública, para destinarlos a inversiones productivas por un monto de 3 mil 500 millones de pesos.

También, lo referente al banco de proyectos, autorización, presupuestación, licitación pública, contratación, ejecución y seguimiento del avance físico financiero hasta su conclusión total.

La comparecencia es porque los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal no han realizado una correcta rendición de cuentas, ni la debida transparencia sobre el manejo de los recursos en mención.

Será la Junta de Coordinación Política del Congreso, el órgano que defina fecha, hora y el formato del acto de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.

