AMLO se va de zona militar en helicóptero para evitar a manifestantes

–Entre los manifestantes estaban padres y madres de niños con cáncer, quienes piden que se termine el desabasto de medicamentos y personal en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña

Mario Romero

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- En el marco de la conferencia matutina del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, padres de familia de niños con cáncer, se manifestaron en la 28va zona militar, para pedirle al primer mandatario que resuelva el desabasto de medicamentos oncológicos que existe en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Sin embargo el mandatario nacional abandonó las instalaciones de la zona militar en helicóptero, dejando a los manifestantes esperando a poder tener un acercamiento y darles a conocer sus demandas, sobre todo porque los medicamentos para sus hijos los tienen que comprar a precios muy elevados que van de los 10 mil a los 20 mil pesos.

La señora Alejandra Gacía, madre de Alejandro Palacios quien padece leucemia, comentó otra de las peticiones que tienen es que se resuelva la falta de personal que existe en ese hospital, ya que indicó que esto representa una severa crisis, dado que los medicamentos que se requieren para los tratamientos son insuficientes, además de que no llegan a tiempo, situación que pone en peligro la vida de los niños y niñas.

Otros padres de familia comentaron que esta situación les ha afectado en gran medida en su economía, ya que ante el desabasto de medicamentos, ellos tienen que comprarlos y los consiguen a precios muy altos, por ello pidieron a las autoridades que acudan al Hospital de la Niñez Oaxaqueña para que verifiquen la situación en la que se encuentra.

Los padres de familia esperan que su petición sea escuchada a nivel nacional y que el Presidente López Obrador haga al respecto, como el que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) cubra parte de los gastos, para que el nosocomio siga atendiendo a los niños y niñas sigan recibiendo atención médica.

