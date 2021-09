A 2 meses de recibir la primera dosis de AstraZeneca, Tuxtepecanos reciben segunda dosis

-Ya existía incertidumbre por parte de los ciudadanos, debido a que no recibían su segunda vacuna.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A dos meses aproximadamente de que se aplicó la primera dosis de la vacuna Astrazeneca contra el covid, a los adultos de los 40 a los 49 años de edad de este municipio de Tuxtepec, este lunes se está aplicando la segunda dosis, y lo estarán haciendo por 3 días.

En esta jornada de vacunación será para los municipios de Tuxtepec, así como para Ayotzintepec, Santiago Choapam, pero también para lugares como Río Chiquito, San Juan Mazatlán, San Lorenzo y otras comunidades más.

En Tuxtepec, la aplicación de la primera dosis de la vacuna se dio a mediados del mes de julio, sin embargo no se había aplicado la segunda dosis, por lo que ya existía la incertidumbre de los habitantes de este municipio por cuándo llegaría esta vacuna.

Esta vacunación provocó enormes filas entre los ciudadanos del municipio, ya que desde temprana hora estaban haciendo filas para recibir su vacuna.

Los dos módulos de vacunación serán en el Cbtis 107 en donde se vacunará a los habitantes de las comunidades de Tuxtepec, y en el Tecnológico de Tuxtepec, se vacunará a los habitantes del casco urbano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario