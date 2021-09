22 de Septiembre inicia diálogo entre IMSS, INSABI y sindicatos por tema de despidos masivos

-Señalaron que es importante poner fin al despido masivo ya que esto afecta la atención de pacientes oaxaqueños en todos los hospitales y centros de salud de la entidad.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Será este miércoles 22 de septiembre cuando se inicien las mesas de diálogo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los sindicatos de salud, esto con el objetivo de resolver la situación que prevalece en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), esto para evitar el despido masivo de trabajadores.

El Dirigente del Frente Nacional de Trabajadores de Salud en la República Mexicana (FNTSRM) Ramón Segura, comentó en entrevista que se espera para ese día el arribo del Director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) Juan Antonio Ferrer y del Director General del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) Zoé Robledo, a quienes el Presidente López Obrador asignó para atender el problema.

Agregó que es importante poner fin al despido masivo de trabajadores, ya que esto afecta la atención de los pacientes oaxaqueños en todos los hospitales y centros de salud de la entidad, pues tan solo este 16 de septiembre, dejaron de laborar en los Servicios de Salud de Oaxaca alrededor de 2 mil 100 trabajadores.

Los integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca, han señalado a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) de no involucrarse y de estar detrás de los despidos en contubernio con el Gobierno del Estado, en ese sentido Ramón Segura comentó que esto se debe a que esta situación afecta a los eventuales, quienes no forman parte de su gremio.

Otro tema que abordarán en la reunión, es que se solucione el problema que hay con los ex trabajadores del extinto Seguro Popular, quienes tienen alrededor de dos años sin trabajo y que no han sido recontratados por el INSABI como se les había prometido.

