Realizará Registro Civil registros de nacimientos gratuitos en la Sierra Sur, Istmo y Cuenca del Papaloapan

-A partir del 25 de septiembre los oficiales itinerantes también estarán en San Juan Bautista Tuxtepec y varias de sus comunidades.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax.- Los oficiales itinerantes del Registro Civil continúan con la campaña de Registros de Nacimientos gratuitos en las regiones del estado, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en coordinación con el Registro Nacional de Población (Renapo), para dar certeza jurídica a niños recién nacidos y hasta los seis años de edad.

La directora del Registro Civil, Rosa Nidia Villalobos González, dijo que la instrucción del Mandatario Estatal, es que todas y todos los niños tengan la certeza jurídica a su alcance, por ello los oficiales redoblan esfuerzos para ofrecer los servicios gratuitos en las comunidades más alejadas y de difícil acceso.

“Es importante que las y los ciudadanos acudan y que doten a sus pequeños de identidad jurídica para que mantengan a salvo todos sus derechos”, mencionó la funcionaria.

Las brigadas estarán en la Sierra Sur en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz a partir del 20 de septiembre y hasta el 26 del mismo mes, en sus comunidades Agua de Sol, San Pedro Amatlán, San José Llano Grande, Santa Catarina Roatina, San Felipe Yegachin y San Miguel Yogovana.

En la región del Istmo de Tehuantepec, los días 20 y 21 de septiembre a Juchitán de Zaragoza. En tanto los registros gratuitos de nacimientos llegarán a Santo Domingo Tehuantepec del 26 de septiembre al 2 de octubre en las comunidades Pishishi, Rincón Moreno, San José El Paraíso, Concepción Bamba, Santa Cruz Bamba, Garrapatero y Morro Mazatán.

Del 4 al 7 de octubre inicia la jornada en Salina Cruz, Salinas del Marqués, San José El Palmar, Playa Brasil y Bahía La Ventosa.

A partir del 25 de septiembre los oficiales itinerantes también estarán en la región de la Cuenca del Papaloapan, en San Juan Bautista Tuxtepec y las comunidades Benito Juárez, Agua Fría Papaloapan, San Bartolo, La Mina, El Cedral, Los Grajales, Loma Alta, Nueva Era, Siglo XXI, Palmita, Papaloapan y San Bartolo.

Los servicios de las brigadas llegarán al municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Camino Zacatal, Chuparrosa, Playa Chica, entre otras.

Los requisitos que deben presentar los padres de familia para el registro son presentación de la niña (o), identificación oficial vigente del padre, madre, ambos o persona distinta; en parejas casadas acta de matrimonio; en padres solteros actas de nacimiento; y certificado de nacimiento de los SSO, IMSS, ISSSTE o clínica particular.

Además de dos testigos mayores de 18 años con identificación oficial, que puede ser cualquiera de las siguientes: credencial de elector, cédula profesional, cartilla de servicio militar o pasaporte.

Los padres menores de 18 años, deberán acompañarse de sus padres o de quien ejerza la patria protestad y presentar acta de matrimonio de los padres (en parejas casadas), acta de nacimiento de ambos padres (en padres solteros), acta de nacimiento del padre, madre o ambos menores de edad.

En la página del Registro Civil www.oaxaca.gob.mx/civilpodrán consultarse las fechas semanales de la llegada de las brigadas a los municipios beneficiados o cambios en las mismas dependiendo del semáforo epidemiológico. También en los perfiles de redes sociales en Facebook: Registro Civil Estado de Oaxaca; y en Twitter: Registro Civil Oax.

Comentarios

