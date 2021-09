Participa Oaxaca en el segundo Simulacro Nacional 2021 y fortalece cultura de la prevención: CEPCO

-En el simulacro de evaluación de daños por parte del Consejo Estatal de Protección se reportaron cuatro escenarios con afectaciones, en los que de destacó la participación ciudadana

-La instalación y clausura de la sesión del Comité Estatal de Protección Civil, fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de septiembre de 2021. Con la participación de la sociedad civil, empresas privadas y los tres niveles de gobierno, este domingo se llevó a cabo, en completo orden y coordinación, el Segundo Simulacro Nacional 2021, convocado por el Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco).

Esta actividad, convocada a las 11:30 horas, en el marco del XXXVI y IV Aniversario de los sismos de septiembre de 1985 y 2017, respectivamente, tuvo el propósito de fomentar la cultura de la prevención, preparación y respuesta de la población en materia de Protección Civil; así como contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las Unidades Internas y sus brigadas institucionales ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

El Simulacro contó con la activación de los altoparlantes del Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca, los cuales funcionaron de forma correcta, con la programación de una hipótesis de sismo con magnitud de 7.2 con epicentro en el centro del país, a 35 kilómetros al Este de Acatlán de Osorio, Puebla, con profundidad de 55 kilómetros.

Como lo marca la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, en estos casos y por ser un sismo de magnitud fuerte, superior a 5.5, fue instalado el Consejo Estatal de Protección Civil encabezado por el secretario general de Gobierno, Francisco García López, en función de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal y en representación del gobernador Alejandro Murat y del coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo, Oscar Valencia García.

El secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, señaló que “estas acciones de prevención son primordiales ante los escenarios que se han vivido en la entidad, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía participe y se sume a estos ejercicios para reforzar la cultura de prevención ante un desastre de este tipo”.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca, Oscar Valencia García, aseguró que hoy contamos con un escenario más que nos permite evaluar con resultados tangibles, corregir lo necesario y fortalecer lo que está correcto, puesto que para eso son los simulacros y estamos obligados a practicar por lo menos tres veces al año en las escuelas, empresas e instituciones, activando sus unidades internas de Protección Civil con sus brigadistas.

Como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la prevención es la mejor herramienta para estar preparados ante cualquier presencia o impacto de un fenómeno perturbador natural o provocado por la mano del hombre, además de evaluar el funcionamiento del Plan de Emergencia Sísmica e impulsar la elaboración de Planes Familiares de Autoprotección.

En el simulacro de evaluación de daños por parte del Consejo Estatal de Protección se reportó como primer escenario: afectaciones en el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, presentando daños estructurales al interior; por lo que se desalojó a los pacientes al punto de reunión.

En el segundo escenario, tuvo lugar en San Pedro y San Pablo Teposcolula donde se realizó una hipótesis del desplome de la cúpula del templo principal y desplome del edificio en el Instituto Tecnológico Superior, reportando heridos superiores a 40 personas y 10 desaparecidos; por lo que se activó el plan de rescate.

El tercer escenario, realizado en Soriana Plaza Oaxaca, se evacuó al personal y los clientes al punto de reunión establecido en el estacionamiento, y los brigadistas de búsqueda y rescate llevaron a cabo la revisión de su inmueble.

Como cuarto escenario, en el centro comercial Chedraui de Santa Cruz Xoxocotlán, se simuló un incendio en la panadería, así como el colapso de la parte suroeste del departamento de salchichonería, con varios heridos por diferentes traumatismos y dos muertos; por lo que se activaron el plan de rescate y búsqueda.

Con estos escenarios, el Gobierno de Oaxaca a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca contribuye al fortalecimiento de los requerimientos en dado caso de emergencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario