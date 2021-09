Fortalece IEEPO cultura de la paz en estudiantes de educación básica

-Como parte de los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos se promueve en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la convivencia pacífica y solución de conflictos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de septiembre 2021. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), de manera permanente a través de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar y la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos, promueve la sensibilización de temas enfocados al respeto a los derechos de la niñez y juventud, la sana convivencia en las escuelas, así como la perspectiva en equidad y género.

Como lo ha establecido el director general, Francisco Ángel Villarreal, con el apoyo de especialistas se imparten talleres y cursos al personal de los planteles educativos, alumnado, madres y padres de familia, y en coordinación con otras áreas se desarrolla un trabajo de atención integral y de relaciones interpersonales sustentadas en el respeto y la solidaridad.

En materia de Perspectiva de Género y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el sector educativo, el IEEPO ha continuado con la sensibilización y concientización de 13 mil 862 docentes, directivas, directivos, asesoras, asesores técnico pedagógicos mediante el Programa Nacional de Convivencia Escolar y con apego a los protocolos sanitarios.

La importancia de los principios de la educación para la paz, y su relación con los derechos humanos en el fomento de valores que permiten la solución de conflictos en distintos niveles de la convivencia, empleando métodos de la no violencia, forma parte de los contenidos de los libros de texto gratuito para los niveles de Primaria y Secundaria.

En primer grado de Primaria, dentro de la asignatura de Formación Cívica y Ética se encuentra en el tema Elijo para el bien de todos, donde se resalta la importancia del cuidado tanto personal como hacia otros; mientras que en quinto grado, se abordan las sesiones Causas de conflictos cotidianos; Atendamos los conflictos con alternativas; y El diálogo y la mediación para convivir pacíficamente.

En el nivel Secundaria, también en la asignatura de Formación Cívica y Ética, se incluyen ejes temáticos relacionados con la convivencia pacífica y solución de conflictos con la finalidad de valorar la cultura de paz y sustentar en ella sus acciones y juicios sobre las relaciones entre las personas, grupos y pueblos o naciones.

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo, por lo que en el marco de esta fecha, el IEEPO exhorta a la comunidad docente y escolar continuar fortaleciendo los conocimientos, actitudes y competencias que contribuyan a la cultura de la paz y las sanas relaciones.

