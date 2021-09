Diputado Armando Contreras trabaja para la ratificación del mandato del Presidente López Obrador

-En Huautla de Jiménez le pusieron que el encabece una propuesta para buscar candidatura de MORENA para el Gobierno de Oaxaca

Jorge Acevedo

Huautla de Jiménez, Oaxaca.- Los Diputados de MORENA Armando Contreras Castillo, Zeus García Sandoval y Luis Alberto Sosa Castillo, visitaron el municipio de Huautla de Jiménez, ahí se reunieron con la coordinación política de ese partido que preside Juan Rebollar Pérez para informar los pasos que se deben transitar para lograr la consulta para la ratificación del mandato del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión acordaron recabar todas las firmas que se requieren, para ello deberán visitar casa por casa, actividad que señalaron, deberá concluir el próximo 30 de noviembre, otro de los trabajos a realizar es la actualización del padrón de MORENA, también van a trabajar para analizar la perspectiva para la selección del candidato de este instituto político al Gobierno de Oaxaca.

Otro de los acuerdos que se tomaron es que trabajarán de manera coordinada por la unidad, ya que refieren que debe salir el mejor perfil para tener en Oaxaca un gobierno de izquierda que trabaje de manera conjunta con el Gobierno de la República, ya que el objetivo es atender las necesidades y problemas de las comunidades y de la población, privilegiando siempre a los más pobres.

Reconocieron que existen tres posibilidades para ser candidatos de MORENA, los dos Senadores de la República y el Diputado Federal Armando Contreras Castillo, a quien los habitantes de Huautla de Jiménez, le pidieron encabezar una propuesta, sobre ello el legislador federal dijo que sería mentir que un militante de su partido no aspire a gobernar su estado, además se mostró respetuoso de los tiempos de MORENA, así como de las definiciones del movimiento político del que es parte, en el que se privilegia la unidad ya que lo más importante es que Oaxaca tenga el gobierno que anhela y merece

Por último se comprometió a formular la iniciativa para reformar la actual ley del ISSSTE que regula el pago de los pensionados y jubilados, asimismo, buscar la interlocución con Zoé Robledo Director Nacional del IMSS a fin de lograr la rehabilitación del hospital rural número 43 del IMSS situado en Huautla de Jiménez para que pueda otorgar el servicio integral que espera la población.

