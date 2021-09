Demanda 64 Legislatura atender estragos generados por lluvias en Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de septiembre de 2021.– La Diputación Local exigió al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, atender las necesidades de la población oaxaqueña causadas por las fuertes lluvias en diversas regiones de Oaxaca.

Mediante un exhorto requirió la creación y operación de estrategias para atender los estragos por las inundaciones que año con año generan pérdidas humanas y materiales en diversas comunidades del Estado.

Dentro de las principales acciones se encuentran atender a las personas afectadas por las lluvias en el Estado, priorizando las necesidades de albergue, alimentación, salud y seguridad.

Asímismo, evaluar los daños estructurales y la ejecución de un plan urgente para las reparaciones del Hospital General “Dr. Macedonio Benítez Fuentes”, de la Heroica Cuidad de Juchitán de Zaragoza, para proteger la integridad física de los y las trabajadoras y las personas que asisten al servicio médico.

También, para que Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), evalúe los daños ocasionados por las lluvias recientes en la carretera Juchitán – Unión Hidalgo, así como el inicio de los trabajos de reconstrucción carretera, para que los municipios no queden incomunicados.

Al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, la representación popular demandó realizar un estudio de la situación actual, con el objetivo de emitir un protocolo de actuación y sus mecanismos de operación en los 570 municipios del Estado.

