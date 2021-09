Registra Oaxaca 113 casos nuevos de COVID-19 en 33 municipios: SSO

-Hay 66 mil 036 personas que se han recuperado de la enfermedad.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de septiembre de 2021.- Oaxaca registró este 17 de septiembre, 73 mil 340 casos por COVID-19, cifra que alcanzó tras sumar 113 nuevos contagios en las últimas 24 horas, los cuales se identificaron en 33 municipios, con un comportamiento estable de la pandemia, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Durante el informe técnico epidemiológico del avance de la emergencia sanitaria, la institución, destacó también, que la entidad rebasó este día los cinco mil fallecimientos a causa del coronavirus, al reportar un global de cinco mil 5 muertes, 14 más que el día de ayer.

Enfatizó que para este viernes Salina Cruz se colocó a la cabeza con el mayor número de contagios diarios, al contabilizar 22 casos, seguido de Oaxaca de Juárez con 17, Villa de Zaachila con 10, Cuilapam de Guerrero con nueve y Miahuatlán de Porfirio Díaz con seis, por mencionar algunos.

Asimismo, hay un total de 130 mil 200 personas con síntomas relacionado a la enfermedad desde el inicio de la emergencia sanitaria, 50 mil 844 son casos negativos, seis mil 16 son sospechosos, hay un global de 67 mil 36 recuperados y mil 299 son pacientes con la enfermedad en etapa activa, distribuidos en 153 municipios.

Según la estadística estatal, Valles Centrales tiene un acumulado de 44 mil 536 contagios, dos mil 243 muertes y 512 casos activos, seguido por el Istmo con nueve mil 982 casos, mil 84 fallecimientos y 495 activos; Tuxtepec con cinco mil 56 casos, 472 muertes y 87 activos; Costa con cinco mil 465 casos, 433 muertes y 92 activos; Mixteca con cinco mil 834 casos, 506 decesos y 55 activos; Sierra con dos ml 467 casos, 267 fallecimientos y 58 activos.

Por otra parte, la red hospitalaria cuantificó una reducción del 56.9% en ocupación de camas en esta jornada, tras contabilizarse 13 nuevos ingresos, para un total de 297 personas hospitalizadas a causa de la enfermedad.

En este último corte son 11 los nosocomios que se encuentra 100% de saturación médica. Por Jurisdicción Sanitaria: Valles Centrales registra el 60.4%, Istmo 62.5%, Tuxtepec 63%, Costa 32.7%, Mixteca 59.1% y la Sierra no presenta pacientes hospitalizados.

Los SSO reiteran el llamado a respetar la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, así como el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, evitar lugares aglomerados y con poca ventilación, para mitigar la propagación del SARS-CoV-2 en la entidad.

