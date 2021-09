Este domingo 19 de septiembre, a las 11:30 horas, se realizará el Segundo Simulacro Nacional

-La CEPCO pide a la población oaxaqueña no alarmarse y participar en este ejercicio preventivo

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de septiembre de 2021.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), hace un llamado a la población oaxaqueña y a las dependencias de los tres niveles gobierno, a participar en el Segundo Simulacro Nacional que se efectuará este domingo 19 de septiembre en punto de las 11:30 horas.

De esta manera, pide a las y los oaxaqueños no alarmarse, mantener la calma y participar ante la activación de las sirenas del Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) en la ciudad capital y municipios conurbados.

El Segundo Simulacro Nacional contará con una hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros de la población de Acatlán de Osorio en el estado de Puebla, para poner en práctica la capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y sociedad en general ante la presencia de un movimiento telúrico.

El titular de la CEPCO, Oscar Valencia García, señaló que se activarán las alarmas durante el simulacro y pide a la población no alarmarse ante la activación de la alerta sísmica en la ciudad de Oaxaca de Juárez y los municipios conurbados donde están instaladas y se escuchan las bocinas del SASO. Asimismo, convoca a participar con responsabilidad y activamente, implementando el Plan Familiar de Protección Civil en cada uno de los hogares.

Reitera que los simulacros son un ejercicio que ayudan a fortalecer la cultura de la prevención ante el impacto de fenómenos naturales o provocados por el ser humano ante los cuales quedan expuestos los bienes y todos somos vulnerables a su afectación.

Por lo que hace del conocimiento de los encargados de los inmuebles donde normalmente los domingos asiste la población a realizar sus actividades, registrarse como persona física o moral en la página www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021 y participar implementado el simulacro como lo indica en su Programa Interno de Protección Civil y hacer también su evaluación correspondiente.

La cultura de Protección Civil y la educación empieza y debe fortalecerse desde el hogar, por lo que hay que realizar las experiencias de éstos en familia.

