En redes sociales, piden a los SSO recontratar a personal de salud en Valle Nacional

-También denuncian que el despido masivo pone en riesgo el derecho a la salud de la población.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este sábado continuaron las movilizaciones de los ex trabajadores del Sector Salud, que fueron despedidos este 16 de septiembre, en una transmisión de facebook en TVBUS, un usuario pidió que se recontrate a un enfermero que prestaba sus servicios en el municipio de Valle Nacional en la cuenca del Papaloapan.

La usuaria Lili Martínez así lo manifestó en su comentario: “Lo que le pedimos que regresen al enfermero Miguel del municipio de Valle nacional es esta trabajando en un pueblo llamado paso nuevo es un gran trabajador le pedimos que lo regresen”, además otros dos usuarios manifestaron que este despido pone en riesgo el derecho a la salud y la vida.

Fue el usuario Mario Cristobal Tort Alfaro quien comentó lo siguiente: “Somos mas de 4 millones de personas en Oaxaca, el despido masivo de estos servidores pone en riesgo el ejercicio de nuestros derechos a la salud y a la vida”, dejando de manifiesto su rechazo a esta medida impulsada por los Servicios de Salud de Oaxaca.

Cabe recordar que alrededor de 2 mil 100 personas que laboraban en hospitales y centros de salud en todo el estado, fueron notificados de que no se les renovaría su contrato, por lo que el 15 de septiembre fue su último día laboral.

