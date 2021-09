STEUABJO bloquea avenida universidad por falta de pago del Gobierno del Estado

-Dijeron no descartar movilizaciones en caso de que no se paguen los 12 mdp del programa calidad y eficiencia



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), bloquearon la avenida Universidad para exigir al Gobierno del Estado el pago de 12 millones de pesos correspondientes al Programa de Calidad y Eficiencia.



Los sindicalizados instalaron el bloqueo frente a la rectoría de la UABJO, ahí los integrantes de la dirigencia Ariel Abelardo Luján Pérez y Julio Mora, denunciaron la falta de atención de parte de las autoridades universitarias y del Gobierno del Estado para dar solución a sus demandas.



Refirieron que la firma del acuerdo entre las partes involucradas se hizo el pasado 31 de enero y hasta el momento no se le ha dado cumplimiento, es por ello que decidieron movilizarse para ejercer presión, el bloqueo provocó afectaciones considerables en la zona, por lo que los automovilistas tuvieron que usar vías alternas.



Luján Pérez indicó que la firma del acuerdo se hizo con el Gobierno del Estado, en dónde se comprometía a pagar el recurso para el pago del programa, el cual sería devengado cada 4 meses, sin embargo señalaron que la universidad les notificó que dicho recurso no lo han recibido, por lo que no descartan movilizaciones en caso de que dicho pago no se realice.

