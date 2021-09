Sectores de la sociedad exhortan a Presidente de Tuxtepec, vigilar obra de agua potable

-Le pidieron trabajar de manera correcta hasta el último día de su gobierno

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados, integrantes de la Delegación de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) así como representantes de diversos sectores, exhortaron al presidente Municipal Noé Ramírez Chávez a vigilar los trabajos de la obra de rehabilitación de la red de agua potable que se ejecuta en Tuxtepec, y así se realicen de manera adecuada.



El Presidente de la Canaco en Tuxtepec Jorge Osorio, señaló que no fue una visita de cortesía la que le hicieron al edil, sino un llamado para que cada dirección del ayuntamiento trabaje de manera correcta hasta el último día de su gobierno, ya que es el Presidente el primer responsable de lo que pase en su municipio “hay un descontrol y un hartazgo total, no solo del comercio organizado, si no de la sociedad”, esto en torno a la obra, puntualizó.



Dejó en claro que no quieren que se detenga la obra pero sí que se haga con control y responsabilidad y para esto, el ayuntamiento debe de intervenir y vigilar que los trabajos se hagan de una manera programada, sin afectar mucho a los ciudadanos.

En cuanto a los acuerdos que tenían con la empresa responsable de los trabajos Consultores de la Cuenca S. A. de C. V, de notificarles cuando vayan a abrir una vialidad, dijo que en parte si cumplieron ya que abrieron una de las que mantenían cerradas, pero volvieron a cerrar una avenida más, por que la obra presentó algunos desperfectos, lo que ocasionó la molestia a la población.

Ahora esperarán que las autoridades municipales vigilen esta obra de importancia para el municipio, ya que reiteró el Presidente de la Canaco, es necesario que se cuide esta obra que tuvo una inversión de 50 millones de pesos.

Esta visita que hicieron los representantes de los sectores al palacio municipal fue debido a que el Edil Noé Ramírez Chávez, no acudió a una pasada reunión en la que solicitaron su presencia, además de que tampoco fueron los directores a pesar de que se les giró una invitación.

