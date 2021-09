Se reduce en 22% ocupación hospitalaria; este día con 59.6% global

-Se han registrado 202 casos nuevos de COVID-19 y 9 decesos; hay 1,565 casos activos en 156 municipios.

Oaxaca de Juárez, Oax., 16 de septiembre de 2021.- Durante el corte epidemiológico de este jueves, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado una disminución en el porcentaje global de ocupación hospitalaria, al pasar de 76.2 por ciento- el 16 de agosto- a 59.6 por ciento, este día lo que significa una reducción del 22 por ciento.

En este sentido, la institución exhorta a la población y autoridades de los 570 municipios así como a las tiendas de departamentales, de autoservicio y establecimientos a continuar con las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros y lavado de manos con agua y jabón para disminuir los contagios por COVID-19.

Y es que este día se han registrado, 202 casos nuevos y nueve decesos que hacen un total de 73 mil 227 casos acumulados y lamentablemente cuatro mil 991 personas han perdido la batalla contra el virus; hay mil 565 casos activos de la enfermedad en 156 municipios y 11 hospitales se encuentran al 100 por ciento de su capacidad.

La institución detalla que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 44 mil 466 casos confirmados y dos mil 242 defunciones; Istmo nueve mil 949 casos confirmados y mil 074 defunciones; Tuxtepec cinco mil 053 casos confirmados y 472 defunciones; Costa cinco mil 461 casos confirmados y 432 defunciones; Mixteca cinco mil 833 casos confirmados y 506 defunciones; y la Sierra dos mil 465 casos confirmados y 265 defunciones.

Este día 53 municipios se ven afectados con los 202 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, Oaxaca de Juárez ocupa el primer sitio con 49, seguido de Ciudad Ixtepec con 26, Juchitán de Zaragoza con 13, Santa Cruz Xoxocotlán 11, Salina Cruz 10, Santa Lucía del Camino nueve, San Juan Bautista Tuxtepec siete, el resto de seis a un solo caso.

Los grupos de edad más afectados por las defunciones son los de 65 y más con dos mil 298, seguido de 50 a 59 con mil 081, 60 a 64 con 696 y de 25 a 44 con 519, haciendo un total de cuatro mil 991 personas que perdieron la batalla contra el SARS-CoV-2. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Este jueves, 11 hospitales se encuentran al 100 por ciento de su capacidad, con seis nuevos hospitalizados, por lo que 306 camas se encuentran ocupadas de un total de 513 disponibles para la atención de pacientes.

La institución detalla que en caso de presentar algún malestar relacionado a los síntomas pueden acudir a los centros de valoración de primer contacto, ubicados en la zona conurbada como los hospitales general de zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General “Dr. Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital Móvil y el Centro de Salud Urbano 1 y ante cualquier emergencia llamar al 911.

