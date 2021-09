Realiza IEEPO Semana Cultural de Protección Civil

-A nombre del director general, Francisco Ángel Villarreal y en coordinación con CEPCO, se entregaron reconocimientos a personal que participó en las capacitaciones y en el Simulacro Nacional del 21 de junio pasado.

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de septiembre de 2021.- Con la impartición de cursos en la modalidad virtual, sobre el Plan de la Gestión de Riesgos y de Primeros Auxilios, entre otros temas, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), realizó la Semana Cultural de la Protección Civil que concluyó con la entrega de reconocimientos a personal que participó en las capacitaciones y en el Simulacro Nacional del 21 de junio pasado.

En estrecha colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), se realizaron las actividades en el marco de la XXXVI conmemoración del sismo ocurrido en la ciudad de México en el año 1985 y con motivo del “Día Nacional de Protección Civil”, decretado el 19 de septiembre, fecha en que se tiene programado el Segundo Simulacro Nacional.

Al ser uno de los temas prioritarios del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, de forma permanente se prepara al personal y a la población estudiantil y docente, así como a las madres y padres de familia en aspectos que fortalezcan la cultura de Protección Civil y acciones preventivas que generen conciencia de la práctica efectiva de protocolos para salvaguardar la seguridad y la vida en las escuelas y oficinas del Instituto.

En el marco de la conclusión de la Semana Cultural de la Protección Civil, el coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca, (CEPCO), Óscar Valencia García; el director Administrativo del IEEPO, Manuel Enrique Márquez Zamora; el encargado del área coordinadora de archivos y director de Desarrollo Educativo, Luis Antonio Calderón Bolaños y el responsable del área de Protección Civil y Emergencia Escolar, José de Jesús Núñez Grijalva, hicieron entrega de los reconocimientos a las y los participantes.

Los cursos virtuales llevados a cabo del 13 al 15 de septiembre se impartieron al personal de las áreas administrativas del Instituto que han integrado su plan de riesgos y brigadas, con la finalidad de mantener presente acciones para el desarrollo de evacuación de los inmuebles y los ejercicios a realizar de los integrantes de cada brigada que permitan evitar graves consecuencias en caso de sismo u otra eventualidad.

Por otra parte, la Semana Cultural de la Protección Civil fue el marco también para la coordinación del Segundo Simulacro Nacional 2021 programado el domingo 19 de septiembre, a las 11:30 horas y para lo cual se activará el sonido de la alerta sísmica.

