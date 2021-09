Pendientes 3 rutas de recolección de basura por regularizar en Tuxtepec; son las más largas

-El regidor de Servicios Municipales apuntó que hacen lo posible para que durante este fin de semana se solucionen algunas rutas, como la de Calzada del Tecnológico, El Progreso y el Siglo XXI

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La deficiencia en el servicio de recolección de basura en Tuxtepec sigue aquejando a la población desde hace casi un mes por distintas causas, sin embargo, el regidor de Servicios Municipales Humberto Villamil Azamar, indicó que este fin de semana podría restablecerse el servicio en las rutas pendientes.

El regidor dijo que de las 24 rutas que se cubren en el municipio, 21 están operando y se espera que durante los próximos días se pongan en marcha las tres restantes, mismas que son las más largas en la ciudad.

Ante esta deficiencia, el funcionario apuntó que primero la pandemia obligó a disminuir la plantilla laboral, luego se registraron algunos contagios entre el personal, pero también el Sindicato “12 de Julio” destacó en días pasados que fue por la falta de mantenimiento de las unidades.

Villamil Azamar pidió a la ciudadanía a tener paciencia, pues trabajan en resolver en su totalidad el problema.

Pero mientras se regulariza, diversas colonias lucen plagadas de basura, al igual que algunos puntos del casco urbano de la ciudad, lo que se suma a la crisis sanitaria de la pandemia de Covid.19, así como a la de criaderos de moscos transmisores de dengue.

