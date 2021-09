Maximiliano, el primer menor en ser vacunado contra el Covid en Oaxaca

-Dijo sentirse más seguro y protegido, con lo que ahora podrá asistir a la escuela de manera presencial

-La abogada que llevó el caso afirmó que en los próximos días 20 menores más podrían ser vacunados



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Maximiliano Ruiz Franco, es el primer menor de edad que recibe la vacuna contra el Covid en el estado de Oaxaca, Maximiliano es uno de los 18 menores que ganaron un amparo para recibir el biológico contra el virus SARS-COV2, esto luego de haber ganado un amparo promovido por la abogada Alma Franco Vargas, madre de Maximiliano.



La abogada comentó en entrevista que espera que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador permita la aplicación de las vacunas a los menores de edad, grupo que no ha sido contemplado para recibir la vacuna, incluso mencionó que tuvo que firmar una responsiva.



Maximiliano dijo sentirse contento por haber recibido la vacuna contra el Covid, con lo que ahora podrá asistir a la escuela de manera presencial, con mayor seguridad y menor riesgo de contraer el virus, aunque dijo que espera que sus hermanos también puedan ser vacunados como él, incluso dijo tener miedo a las vacunas, aunque en este caso mencionó que esperaba ansioso ser vacunado contra el Covid.



La sede en dónde se aplicó la vacuna a estos 18 menores de edad, fue la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), ahí Franco Vargas dijo que el juicio de amparo fue muy tedioso, sin embargo se logró privilegiar la salud de los menores.



Agregó que al igual que se ha hecho con las personas que ya fueron vacunadas, le comentaron sobre las reacciones que podría presentar debido a la aplicación del biológico, otra madre de un menos, comentó que estuvo de acuerdo en firmar la responsiva, ya que la salud de su hija de 13 años no tiene precio y así ella estará más protegida contra el Covid.



Otro dato que hay que resaltar, es que el amparo que promovió Alma Franco Vargas, se lo pidieron de otros estados del país, por que se tiene conocimiento de que por lo menos unos 250 menores salgan favorecidos para ser vacunados, además indicó que es posible que en unos días más, alrededor de 20 menores ganen el amparo y sean vacunados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario