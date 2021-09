Marchan trabajadores de la Sección 35 en contra de despidos masivos, previo a visita de AMLO a Oaxaca

-En la región del Istmo instalaron bloqueos por despidos en los hospitales de Juchitán y Salina Cruz

Mario Romero

Oaxaca de Juárez Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), realizaron una marcha como parte de su jornada de protesta en contra del despido de más de dos mil trabajadores eventuales, quienes laboraban en los hospitales y centros de salud de la entidad, principalmente de las áreas médicas y administrativas.

Los trabajadores sindicalizados cumplen 3 días de protestas, la cual inició el pasado 15 de septiembre con un paro de labores, en un comunicado emitido el 14 de septiembre, dieron a conocer que este 17 de septiembre realizarían una marcha para dar cobertura a una reunión con el Gobernador de Estado Alejandro Murat Hinojosa, estas movilizaciones se dan previo a la visita del Presidente de México Andrés Manu López Obrador al estado de Oaxaca

Los trabajadores rechazan el despido masivo, ya que señalan que esta medida ha provocado que no haya una buena atención a los pacientes, principalmente en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso y en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, asimismo dieron a conocer que por el despido en el hospital de Especialidades de Salina Cruz y en el hospital Macedonio Benítez Fuentes de Juchán de Zaragoza, realizan bloqueos en la región del Istmo de Tehuantepec.

El contingente se reunió en las oficinas de la Sección 35 que se ubican en la calle de Leandro Valle, de ahí tomaron calzada de la República hasta llegar a la calzada Héroes de Chapultepec, donde caminaron hasta el cruce con la calle de Tinoco y Palacios para finalmente llegar a la plaza de la danza.

Es importante hacer mención que el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine, ha comentado sobre el despido de 5 mil 600 trabajadores, quienes fueron contratados en los sexenios de Ulises Ruiz y Gabino Cue y que no contaban con un techo presupuestal.

