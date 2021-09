Madres de niños con cáncer exigen intervención de AMLO ante desabasto de personal y medicamentos

-Señalaron que buscarán acercarse al Presidente de la República en su próxima visita al estado de Oaxaca



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes padres y madres de menores que padecen cáncer, se manifestaron en la explanada de Santo Domingo de Guzmán para denunciar la falta de personal y medicamentos oncológicos para tratar la enfermedad de sus hijos, señalaron que esta situación se presenta en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.



Por esta razón las madres y padres de familia dijeron que tratarán de acercarse al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Oaxaca, para que intervenga y de una solución a esta situación que afecta a los niños con cáncer y que lamentablemente se trata de un problema a nivel nacional.



Es importante mencionar que a pesar de que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han manifestado que el despido masivo de trabajadores no afecta la atención de los pacientes, los manifestantes mencionaron que en el nosocomio no hay personal médico en el área de oncología.



María Elena García Pérez, quien es madre de un menor con cáncer y habló en representación de los inconformes, señaló que la situación se agravó con el despido masivo del personal de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), incluso reconoció la labor de quienes continúan laborando, pues tienen que trabajar más horas para atender a los pacientes.



Por todo esto dijo que los padres y madres están preocupados, ya que no tienen certeza de lo que pueda pasar con las quimioterapias y tratamientos que reciben sus hijos para enfrentar la enfermedad, señaló que actualmente son alrededor de 150 niños que tienen activo su tratamiento y unos 350 menores con cáncer.



Y es que el domingo 19 y lunes 20 de septiembre el primer mandatario realizará una gira de trabajo en el estado de Oaxaca, en donde tendrá una reunión con el gabinete de seguridad y realizará la mañanera del lunes desde la capital oaxaqueña.

