En Tuxtepec, las lluvias dejan 6 hundimientos en Septiembre

-La mayoría están en el casco urbano de la ciudad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto dio a conocer que en lo que va de este mes de septiembre se han reportado 6 asentamientos en el municipio de Tuxtepec, esto resultado de las lluvias que se han presentado últimamente.

Dijo que estos hundimientos son por la temporada de lluvias, otro más por la mala compactación, por lo tanto, cuando tienen un reporte de un asentamiento, lo que hacen es acudir al lugar y revisar, primero que el drenaje esté corriendo y al ver que sí, supervisan si se debe a una posible fuga de agua y posteriormente reparare el daño.

La mayoría de los asentamientos están en el casco urbano, otros más están en las colonias aledañas, por lo que, tratan de calendarizarlos para ir rehabilitándolos, y así evitar que haya más daños.

Algunos que han reportado es en la calle Bonfil, otro más en la colonia del Trópico, así como otro más a tras de la unidad deportiva, además de que ya atendieron otro más en la calle Sebastián Ortiz.

Los asentamientos, pueden ser reportados por los presidentes de colonias, pero además por los habitantes o bien por cualquier ciudadano que pase por el lugar.

