Demandan integrantes de próxima legislatura local al gobierno del estado recontratación inmediata del personal médico en Oaxaca

-Piden una reingeniería administrativa en la que se eliminen gastos excesivos en publicidad y dependencias que no generan resultado alguno.

Oaxaca, Oax. 17 de septiembre de 2021. Diputadas y diputados electos integrantes de la LXV Legislatura Local, exigieron al Gobierno Estatal, la recontratación inmediata de personal médico despedido recientemente.

El diputado electo, César Mateos Benítez, instó al Gobierno Estatal a la realización de una reingeniería integral del Gobierno del estado para eliminar los gastos suntuosos e innecesarios, disminuyendo radicalmente las partidas para Comunicación Social y para la Consejería Jurídica y desapareciendo dependencias sin sentido.

En tanto la diputada electa Melina Hernández Sosa, solicitó al Ejecutivo Estatal, el establecimiento de mesas de diálogo, para la solución a largo plazo de los graves y añejos problemas relacionados con la atención a la salud de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Le preocupa el despido de personal médico especialista en el Hospital de la niñez y en hospitales ubicados en regiones con población mayoritariamente indigena como el caso de Ixtlan de Juárez.

Los congresistas electos señalaron que “la decisión del despido del personal médico de Oaxaca es anticonstitucional, carece de ética, de moral y de sentido común”, por parte del gobierno del estado. Los representantes populares, consideraron inconcebible el hecho de que en el contexto que representa la pandemia por Covid-19, se esté despidiendo al personal médico de los hospitales públicos de Oaxaca. Es necesario garantizar el DERECHO A LA SALUD.

Rechazaron el argumento gobierno estatal, quien defiende su decisión con el argumento de que no existe partida presupuestaria para el pago de los honorarios de las y los trabajadores de salud despedidos: es necesario un reingienería financiera que disminuya gastos en áreas poco necesarias y de prioridad al derecho humano que el pueblo de Oaxaca tiene a la salud.

Los Congresistas electos fueron claros al exponer que existe incongruencia en el manejo de los recursos públicos en el Gobierno del estado, pues- señalaron- que tan solo en este año, en publicidad el ejecutivo estatal recibió 238 millones 428 mil 48 pesos, cifra que representa 500% frente a los 47 millones 668 mil 792 pesos que recibió el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Misma situación en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, dependencia que recibió 341 millones 682 mil 262 pesos, que es más de siete veces el presupuesto del mismo hospital.

“Es necesaria una “reingeniería”, sí, pero no para dejar sin servicios médicos a la población, sino para acabar con el dispendio gubernamental y con los elefantes blancos, dependencias que no aportan a la solución de los graves problemas de la gente común de Oaxaca, y que han servido básicamente para succionar el dinero del pueblo” expresó César Mateos Benítez.

