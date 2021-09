Convoca Congreso a integrar nuevo Órgano de Transparencia en Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de septiembre de 2021.- Las diputadas y diputados locales aprobaron la convocatoria para elegir a los integrantes del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia; protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

Con esta aprobación basada en la recién aprobada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, la Comisión Permanente respectiva emitió los lineamientos para convocar a la ciudadanía oaxaqueña a conformar este órgano autónomo.

Mediante un proceso de entrevistas y valoración curricular, se elegirán a un comisionado o comisionada para un periodo de tres años; un comisionado o comisionada que durarán en el puesto cuatro años, y a un comisionado o comisionada que fungirá por cinco años.

También, se seleccionarán a cinco personas, tres hombre y dos mujeres o tres mujeres y dos hombres, que serán parte del Consejo de Participación Ciudadana y estarán encargadas de uno a cinco años.

Asimismo los y las congresistas consensarán para designar a la o el titular de la Contraloría General del Órgano de Transparencia, que durará en funciones por cuatro años.

La ciudadanía interesada en el proceso de selección puede verificar la convocatoria en la siguiente liga: https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/assets/images/eventos/eventos2021/CPTAICA/Convocatoria_CPTAICA_2021.pdf

Deberán presentar su documentación de inscripción del 16 al 22 de septiembre del presente año, en las oficinas de la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto.

En un horario de 9:00 a 17:00 horas, durante los siete días naturales siguientes una vez difundida la convocatoria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario