Comerciantes de la central de abastos bloquean periférico, piden destitución de policías de Oaxaca

-Piden la intervención del Gobernador, ya que señalan no hace nada en contra de la delincuencia en la central de abasto.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Comerciantes de la central de abasto exigen la destitución de los elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez que participaron en la agresión que se dio la noche del jueves, en dónde varios comerciantes resultaron heridos, ya que los querían detener sin que les dieran una explicación del por qué los estaban agrediendo, aún cuando había niños presentes, quienes también resultaron afectados por el gas que arrojaron la policía municipal.

Piden la intervención del Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, pues que señalan que el municipio de Oaxaca de Juárez parece que no tiene Presidente Municipal, ya que no hace nada en contra de la delincuencia que sufren los comerciantes de la central de abastos.

Uno de los comerciantes negó la versión de que los policías municipales procedieron de esa manera, porque los locatarios tenían detenidas a unos presuntos ladrones, en ese sentido aclaró que lo que hicieron fue “corretear” a los delincuentes, además precisó que son ellos los que se tienen que organizar para combatir la delincuencia en la central de abastos.

Es importante mencionar que la noche del jueves 16 de septiembre, elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez agredieron a unos locatarios, en videos que circulan en las redes sociales, se aprecia a varios locatarios sangrando y afirmando que fueron los uniformados quienes los agredieron sin motivo aparente.

En otro de los video una joven narra que a ella le echaron gas lacrimógeno y todo porque ella estaba defendiendo a su papá, además de que les pedía

