Artesanas y artesanos oaxaqueños nunca dejarán de sorprender a México y el mundo entero: IMM

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de septiembre del 2021.- Al hablar de artesanías, Oaxaca es referente en la materia, pues es de los estados con mayor colorido, belleza y variedad, gracias al oficio e inigualable destreza con la que maestras y maestros artesanos dedican su vida a la creación de piezas típicas y únicas.

La señora Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, visitó el taller del maestro artesano Rubén García, de Arte y Crea Oaxaca. En esta visita, la esposa del Mandatario Estatal constató las increíbles miniaturas en papel, un trabajo que, sin duda, es impresionante.

“Muy feliz de estar en casa del maestro Rubén García, con una trayectoria de más de 11 años en el estado, con el arte de la cartonería. Elabora unas piezas espectaculares y bonitas”, señaló la presidenta del DIF Estatal.

En el taller del maestro artesano, Ivette Morán de Murat pudo observar las obras en miniatura, entre las que destaca la reproducción de todo el proceso de elaboración del mezcal, desde el corte del agave, proceso de cocción, y de molienda.

El maestro artesano Rubén García, decidió realizar arte en miniatura ya que es un área muy poco explotada, incursionando e innovando en la materia para crear objetos muy detallados.

“En la elaboración de estas piezas me tardó aproximadamente unos 15 días, en lo que es moldear la pieza, por ejemplo, el cráneo, moldearlo, ocupando plastilina, se hace el molde y de ahí se tiene que empapelar; hay que cortar, pegar y armar el diseño”, resaltó el artesano oaxaqueño.

Antes de concluir su visita, la esposa del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, invitó al público en general a conocer el maravilloso trabajo de Rubén García.

“A comprar arte y piezas únicas con las maestras y los maestros artesanos, Oaxaca lo tiene todo”, finalizó.

Pueden contactar al maestro artesano Rubén García al número: 951 234 4949; también, pueden hacerlo en redes sociales, tales como: Instagram: arte.crea.oaxaca; Facebook: Rubén García, Arte y Crea Oaxaca.

Por otra parte, gracias a las unidades móviles del DIF Estatal, seguimos ofreciendo atención de calidad en las ocho regiones de la entidad; por eso, en Santa Catarina Minas, en la región de los valles centrales, llevamos los servicios de medicina general, ginecología, odontología y prevención infecciosa, para la esterilización de perros y gatos.

El Sistema DIF Oaxaca reitera su compromiso de trabajar todos los días para apoyar y llevar asistencia social a las familias oaxaqueñas que más lo necesitan.

