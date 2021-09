Área covid y urgencias de Hospital General de Tuxtepec, las más afectadas por despido de personal de salud

-Fueron 26 integrantes despedidos de estas áreas, la mayoría de servicios de enfermería y especialistas, lo cual merma en la atención a los pacientes



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– El despido masivo de personal de salud en Oaxaca golpea fuertemente a la atención de pacientes del área covid y urgencias en el Hospital General de Tuxtepec.

La recisión de contrato laboral alcanzó a personal de ambas áreas, dejando desprotegidas, pues han cesado a 26 empleados, entre ellos se encuentran especialistas, como Urgenciólogos, dos Ginecólogos, un Pediatra y 21 enfermeras, informó el delegado sindical de la Sección 35 del SNSTA, Marco Antonio Hernández.



Este hospital en la región de la Cuenca, único en su tipo, suma cada vez más carencias, pues además de las comunes que son insumos, recientemente también tuvo que cerrar el Hospital Móvil de atención Covid por la falta de personal y además dentro del nosocomio existe una falta de oxígeno para los enfermos.



Este viernes las movilizaciones en la entidad por parte del sector salud continuaron con otro paro laboral de 24 horas y una marcha en la ciudad de Oaxaca, en el marco de una la reunión con el gobernador Alejando Murat. Así también este movimiento cobra fuerza, previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 19 y 20 de septiembre.



Marco Antonio Hernández advirtió que en caso de no tener resultados favorables, la Sección 35 ya contempla intensificar la protesta, tanto en el estado como en la Ciudad de México.

