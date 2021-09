Ante sismos, vital la reacción de los primeros minutos; la prevención es primero

-Protección Civil en la Cuenta llama a participar en el simulacro nacional del 19 de septiembre; debemos reforzar cómo actuar durante y después de un sismo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será el próximo domingo que se realice el simulacro de sismo a nivel nacional, ante esta situación el Coordinador Regional de Protección Civil Jaime Canseco Claudio, informó que es importante que haya una cultura de participación y prevención ya que el “saber que hacer”, ayudará a que se reduzcan los efectos del sismo.

Señaló que los sismos no son predecibles, “sin embargo si podemos prevenir los efectos que generan a través de la capacitación, a través de una repuesta óptima del saber qué hacer, antes, durante y después del sismo”, por lo que reiteró la importancia de participar en el simulacro Nacional 2021.

El Simulacro será el domingo 19 de septiembre, siendo a las 11:30 de la mañana que suenen las alarmas sísmicas, en donde el temblor que se espera será de con epicentro en Acatlán de Osorio Puebla.

Ya se tienen confirmada la participación de algunos comercios, empresas, dependencias municipales, estatales, pero también en algunos hogares de la región se sumarán a estas actividades, pero además se espera que sean más los que se inscriban a través de la página www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021, por lo que invitó a las familias a participar.

