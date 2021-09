Medidas sanitarias contra COVID-19 deben prevalecer en Fiestas Patrias: SSO

-Hay 424 casos nuevos y 36 defunciones. La red médica está al 60.9% de capacidad

-La pandemia continua activa en 162 municipios con mil 452 casos

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de septiembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hacen un llamado a la población para celebrar este 15 y 16 de septiembre con responsabilidad, cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, ya que este miércoles, de acuerdo con el comunicado técnico diario, se registraron 424 casos nuevos del SARS-CoV-2 en 90 municipios, que suman 73 mil 025 acumulados en toda la entidad.

La dependencia destacó que se han notificado 129 mil 570 contagios, de los cuales, 50 mil 535 han sido negativos, seis mil 010 son sospechosos, 66 mil 591 se han recuperado y se contabilizaron 36 decesos, para un total de cuatro mil 982 defunciones, durante la pandemia.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, contabiliza 44 mil 358 confirmados y dos mil 237 defunciones; Istmo nueve mil 881 confirmados y mil 72 defunciones; Tuxtepec cinco mil 44 confirmados y 472 defunciones; Costa cinco mil 454 confirmados y 432 defunciones; Mixteca cinco mil 830 confirmados y 505 defunciones; Sierra dos mil 458 confirmados y 264 defunciones.

Agregó que de los municipios que reportaron contagios nuevos este 15 de septiembre, a la cabeza se encuentra Oaxaca de Juárez con 82 pacientes, Ciudad Ixtepec con 39, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 29, El Barrio de la Soledad con 23, y Salina Cruz con 16, por mencionar algunos.

Señaló que de los 73 mil 25 casos confirmados desde el pasado marzo 2020, 38 mil 147 son hombres y 34 mil 878 son mujeres; por tipo de atención 10 mil 451 casos fueron hospitalizados y 62 mil 574 son ambulatorio.

Precisó que actualmente mil 452 personas cursan con la enfermedad en etapa activa, de los cuales 575 son habitantes de Valles Centrales, 539 del Istmo, 108 de la Costa, 103 de Tuxtepec, 68 Mixteca y 59 de la Sierra.

Puntualizó que hasta el último corte, la red de hospitales en el estado presenta el 60.9% de saturación, es decir, hay 313 camas ocupadas de un total de 514; 10 nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad médica, y en las últimas 24 horas se reportó el ingreso hospitalario de 12 pacientes.

La institución pidió a las familias oaxaqueñas a seguir utilizando el cubrebocas de manera correcta, para salvaguardar la vida y la salud; asimismo recomendó usarlo siempre al salir de casa; evitar tocarlo, cubrir nariz y barbilla, no compartirlo y retirarlo por detrás sin tocar el frente, además evitar lugares aglomerados y con poca ventilación.

