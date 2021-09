Despiden a más de 180 trabajadores de la salud en el Hospital de Tuxtepec

-Frente a la serie de despidos masivos, este miércoles comenzaron las movilizaciones en la entidad, donde además denuncian las irregularidades que sufre el sistema de salud en el estado.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Personal de salud se manifestó con paro laboral en todo el territorio oaxaqueño luego de que varios de los trabajadores fueron notificados sobre su despido.

En el Hospital General de Tuxtepec cerca de 180 trabajadores de distintas áreas están en riesgo de perder sus empleos, de entre ellos 30 recibieron información que su contrato había concluido y a partir de este jueves 16 de septiembre ya no se podrán presentar a trabajar, pues ya no forman parte del sector salud.

A esa cifra se agrega los despidos en otras unidades médicas de la región de la Cuenca, como es el caso del Centro de Salud de “Loma Alta”, en este mismo municipio, donde al menos cuatro fueron notificados de su recisión del contrato laboral.

El delegado sindical de la Sección 35 del SNTSA, Marco Antonio Hernández, explicó que 30 son los trabajadores que se encuentran laborando bajo contrato eventual y alrededor de 150 son regularizados, los cuales son los que están siendo despedidos.

La principal inconformidad y enojo es que fueron trabajadores de estas categorías los que hicieron frente a la lucha contra la pandemia de covid-19 y estuvieron en la primera línea de batalla.

Marco Hernández agregó que, de forma paralela a su paro laboral y movilizaciones, los servicios médicos en atención de urgencias y en el interior del nosocomio continúan, pues están conscientes que no pueden darles la espalda a los ciudadanos.

Finalmente anunció que se prevén movilizaciones en la región de Valles Centrales este jueves, entre estas una marcha en la capital, y el viernes se retomará un paro laboral de 24 horas y también se espera otra movilización para el próximo lunes 20 de septiembre.

En caso de no obtener respuestas favorables se esperan intensificar y radicalizar los puntos de presión esperando la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital y también, la visita a la Ciudad de México en caso extremo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario