Conmemora Alejandro Murat 211 Aniversario de la Independencia de México

-Por segundo año consecutivo, el Mandatario Oaxaqueño rindió el tradicional Grito de Independencia ante un Zócalo con estrictos filtros sanitarios y un aforo reducido

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de septiembre de 2021.- En el marco del 211 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, realizó el tradicional Grito desde el Palco Oficial del Palacio de Gobierno.

Por segundo año consecutivo este acto se llevó a cabo sin convocar al público con la finalidad de evitar la aglomeración de personas en el Zócalo de la capital, a causa de la pandemia por el COVID-19; por lo que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) transmitió el evento para que todas las familias oaxaqueñas pudieran presenciar el acto desde casa.

El Mandatario Oaxaqueño, acompañado de representantes de los poderes Judicial y Legislativo, integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de Oaxaca, así como de la presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal, Ivette Morán de Murat, exclamó la arenga tradicional, al tiempo de nombrar a los próceres de la Independencia; asimismo, ondeó la Bandera Nacional y repicó la campana que simboliza el inicio del movimiento independentista.

“Oaxaqueñas y oaxaqueños… ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva José María Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Aldama y Matamoros!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Viva Oaxaca!, ¡Viva México!”, expresó el Gobernador.

Además, Murat Hinojosa felicitó a la población, ya que a pesar de la pandemia y de los problemas que se han presentado, siguen mostrando optimismo. “Hoy también tenemos que celebrar la fortaleza, el coraje y la valentía que hemos demostrado las y los oaxaqueños ante la adversidad, juntos saldremos adelante”, dijo.

Posterior al Grito de Independencia, el Himno Nacional fue interpretado por el tenor oaxaqueño Israel Rivera Caña y la Señorita América, Ariadna Donají Cañada Sánchez, acompañados por la Banda de Música de la VIII Región Militar, que además interpretó otras melodías simbólicas de esta fecha.

